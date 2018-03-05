Олімпійський чемпіон попросив уряд Великобританії оптимізувати збір пластика
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Англійський яхтсмен, чотириразовий олімпійський чемпіон Бен Ейнслі закликав уряд Великобританії впровадити депозитну (заставну) систему збору тари в країні. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Б.Ейнслі виклав свій заклик в офіційному листі міністру охорони навколишнього середовища Великобританії Майклу Гоуву.
Серед підписантів документа — кращі спортсмени водних видів спорту країни.
“Ми представляємо інтереси серферів, плавців, байдарочників, моряків, водолазів та інших спортсменів. Як представники водних видів спорту ми знаємо, скільки порожніх банок і пляшок утворюється у водоймах нашої країни”, — йдеться в документі.
Ініціатори листа закликали уряд Великобританії не відтягувати момент введення заставної системи збору тари в країні.
“Пластикові відходи завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу”, — підкреслили підписанти документа.
Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це зі свого боку зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Раніше УНН повідомляв, що заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%. Цю систему планують ввести також у Білорусі та Україні.