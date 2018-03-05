Олимпийский чемпион попросил правительство Великобритании оптимизировать сбор пластика

Б.Эйнсли изложил свой призыв в официальном письме министру охраны окружающей среды Великобритании Майклу Гоуву.

Среди подписантов документа - лучшие спортсмены водных видов спорта страны.

"Мы представляем интересы серферов, пловцов, байдарочников, моряков, водолазов и других спортсменов. Как представители водных видов спорта мы знаем, сколько пустых банок и бутылок образуется в водоемах нашей страны", - говорится в документе.

Инициаторы письма призвали правительство Великобритании не оттягивать момент введения залоговой системы сбора тары в стране.

"Пластиковые отходы наносят непоправимый ущерб окружающей среде", - подчеркнули подписанты документа.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Ранее УНН сообщал, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%. Эту систему планируют ввести также в Беларуси и Украине.