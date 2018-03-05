Олимпийский чемпион попросил правительство Великобритании оптимизировать сбор пластика
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Английский яхтсмен, четырехкратный олимпийский чемпион Бен Эйнсли призвал правительство Великобритании внедрить депозитную (залоговую) систему сбора тары в стране. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Б.Эйнсли изложил свой призыв в официальном письме министру охраны окружающей среды Великобритании Майклу Гоуву.
Среди подписантов документа - лучшие спортсмены водных видов спорта страны.
"Мы представляем интересы серферов, пловцов, байдарочников, моряков, водолазов и других спортсменов. Как представители водных видов спорта мы знаем, сколько пустых банок и бутылок образуется в водоемах нашей страны", - говорится в документе.
Инициаторы письма призвали правительство Великобритании не оттягивать момент введения залоговой системы сбора тары в стране.
"Пластиковые отходы наносят непоправимый ущерб окружающей среде", - подчеркнули подписанты документа.
Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.
Ранее УНН сообщал, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%. Эту систему планируют ввести также в Беларуси и Украине.