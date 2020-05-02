Олімпійський чемпіон Агассі назвав найкращого тенісиста в історії

“Федерер, без сумнівів, є найкращим гравцем усіх часів. Ніхто так сильно не виділявся на тлі своїх суперників на корті, як він. Не думаю, що навіть будучи в своїй кращій формі у мене був би шанс проти нього. Останній раз я грав з ним у фіналі US Open-2005, зміг взяти лише сет, більше можливості не було”, — наголосив американець.

Примітно, що Агассі виграв 60 титулів за свою професійну кар’єру в одиночному розряді та є 8-кратним переможцем турнірів “Великого шолому”.