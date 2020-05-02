Олимпийский чемпион Агасси назвал лучшего теннисиста в истории
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Бывший легендарный теннисист Андре Аггаси поделился мыслями по поводу лучшего теннисиста в истории данного вида спорта, информирует УНН со ссылкой на "Tennis World USA".
“Федерер, без сомнений, является лучшим игроком всех времен. Никто так сильно не выделялся на фоне своих соперников на корте, как он. Не думаю, что даже будучи в своей лучшей форме у меня был бы шанс против него. Последний раз я играл с ним в финале US Open-2005, смог взять лишь сет, больше возможности не было”, — отметил американец.
Примечательно, что Агасси выиграл 60 титулов за свою профессиональную карьеру в одиночном разряде и является 8-кратным победителем турниров “Большого шлема”.