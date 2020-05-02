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Олимпийский чемпион Агасси назвал лучшего теннисиста в истории

Киев • УНН

 • 13232 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Бывший легендарный теннисист Андре Аггаси поделился мыслями по поводу лучшего теннисиста в истории данного вида спорта, информирует УНН со ссылкой на "Tennis World USA".

Олимпийский чемпион Агасси назвал лучшего теннисиста в истории

“Федерер, без сомнений, является лучшим игроком всех времен. Никто так сильно не выделялся на фоне своих соперников на корте, как он. Не думаю, что даже будучи в своей лучшей форме у меня был бы шанс против него. Последний раз я играл с ним в финале US Open-2005, смог взять лишь сет, больше возможности не было”, — отметил американец.

Примечательно, что Агасси выиграл 60 титулов за свою профессиональную карьеру в одиночном разряде и является 8-кратным победителем турниров “Большого шлема”.

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