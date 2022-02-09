Олімпійські ігри-2022: відбулися стартові поєдинки чоловічого хокейного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Китаї (Пекін) на стадіоні “Національний” відбулися стартові поєдинки чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
У групі В зустрілися один із фаворитів змагань команда Чехії, а їй протистояла Данія. На 12-й хвилині Маркус Лаурідсен відкрив рахунок у матчі, а на 18-й Данія при грі у меншості заробила буліт, який реалізував Франс Нільсен.
На 24 хвилині чехи відіграли одну шайбу: з передачі Яна Коваржа шайбу закинув Роман Червенка (2:1 на користь датчан).
В іншій грі квартету А швейцарці поступилися ОКР — 0:1.
Доповнення
У квартеті A грають команди Німеччини, США, Канади та Китаю, у групі C — Фінляндія, Латвія, Словаччина та Швеція.