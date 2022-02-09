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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51913 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпійські ігри-2022: відбулися стартові поєдинки чоловічого хокейного турніру

Олімпійські ігри-2022: відбулися стартові поєдинки чоловічого хокейного турніру

Київ • УНН

 • 19300 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Китаї (Пекін) на стадіоні “Національний” відбулися стартові поєдинки чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

У групі В зустрілися один із фаворитів змагань команда Чехії, а їй протистояла Данія. На 12-й хвилині Маркус Лаурідсен відкрив рахунок у матчі, а на 18-й Данія при грі у меншості заробила буліт, який реалізував Франс Нільсен.

На 24 хвилині чехи відіграли одну шайбу: з передачі Яна Коваржа шайбу закинув Роман Червенка (2:1 на користь датчан).

В іншій грі квартету А швейцарці поступилися ОКР — 0:1.

Доповнення

У квартеті A грають команди Німеччини, США, Канади та Китаю, у групі C — Фінляндія, Латвія, Словаччина та Швеція.

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