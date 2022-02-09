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15 марта, 19:03 • 104384 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138120 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120357 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114088 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103072 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100547 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89232 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Олимпийские игры-2022: состоялись стартовые поединки мужского хоккейного турнира

Олимпийские игры-2022: состоялись стартовые поединки мужского хоккейного турнира

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Китае (Пекин) на стадионе “Национальный” состоялись стартовые поединки мужского хоккейного турнира Олимпийских игр, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

В группе В встретились один из фаворитов соревнований команда Чехии, а ей противостояла Дания. На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счет в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.

На 24 минуте чехи отыграли одну шайбу: с передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка (2:1 в пользу датчан).

В другой игре квартета А швейцарцы уступили ОКР — 0:1.

Дополнение

В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C — Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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