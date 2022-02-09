Олимпийские игры-2022: состоялись стартовые поединки мужского хоккейного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Китае (Пекин) на стадионе “Национальный” состоялись стартовые поединки мужского хоккейного турнира Олимпийских игр, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
В группе В встретились один из фаворитов соревнований команда Чехии, а ей противостояла Дания. На 12-й минуте Маркус Лауридсен открыл счет в матче, а на 18-й Дания при игре в меньшинстве заработала буллит, который реализовал Франс Нильсен.
На 24 минуте чехи отыграли одну шайбу: с передачи Яна Коваржа шайбу забросил Роман Червенка (2:1 в пользу датчан).
В другой игре квартета А швейцарцы уступили ОКР — 0:1.
Дополнение
В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C — Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.