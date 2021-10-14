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Олімпійська призерка Токіо з України завершила кар'єру у 22 роки

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Українська плавчиня-синхроністка Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри у 22-річному віці, передає УНН з посиланням на Instagram спортсменки.

Цитата

Плавчиня-синхроністка подякувала всім за підтримку та зазначила, що пішла зі спорту на прекрасній ноті, адже на Олімпіаді у Токіо виграла "бронзу" у груповій програмі з синхронного плавання.

"Пора зізнатися… Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті – олімпійська медаль. Чому так рано? А чого тягнути… Комплект медалей з чемпіонату світу та Європи є. Олімпійська медаль, яка була мрією з дитинства, збулася. Рано чи пізно це доведеться зробити, і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, діток", – написала Шинкаренко.

Довідка

Окрім "бронзи" Олімпіади, в особистому музеї Шинкаренко є "золото" чемпіонату-2019 року. Ще українка здобула три "бронзи" на чемпіонаті світу-2019 та одне "срібло" у 2017 році. Також Шинкаренко чотириразова чемпіонка Європи та тричі вигравала срібні нагороди.

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