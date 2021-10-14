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Олимпийская призерка Токио из Украины завершила карьеру в 22 года

Олимпийская призерка Токио из Украины завершила карьеру в 22 года

Киев  •  УНН

 • 20419 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинская пловчиха-синхронистка Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры в 22-летнем возрасте, передает УНН со ссылкой на Instagram спортсменки.

Цитата

Пловчиха-синхронистка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что ушла из спорта на прекрасной ноте, ведь на Олимпиаде в Токио выиграла “бронзу” в групповой программе по синхронному плаванию.

“Пора признаться ... Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру, на прекрасной ноте — олимпийская медаль. Почему так рано? А чего тянуть ... Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть. Олимпийская медаль, которая была мечтой с детства, сбылась. Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, детей”, — написала Шинкаренко.

Справка

Кроме “бронзы” Олимпиады, в личном музее Шинкаренко является “золото” чемпионата-2019 года. Еще украинка получила три “бронзы” на чемпионате мира-2019 и одно “серебро” в 2017 году. Также Шинкаренко четырехкратная чемпионка Европы и трижды выигрывала серебряные награды.

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