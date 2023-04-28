Олімпійська призерка Лузан знялася з Кубка України через ракетний удар по Умані. Змагання не відмінили
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Дворазова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Людмила Лузан знялася з Кубка України з веслування на байдарках та каное через ракетний удар по Умані. Спортсменка перебувала неподалік від будинку, в який влучила російська ракета. Самі змагання не відміняють, повідомляє УНН, з посиланням на Суспільне Спорт.
Деталі
Спочатку спортсменка написала відповідний пост в Instagram, утім згодом його видалила.
Суспільне Спорт звернулося за коментарем щодо проведення стартів до головного тренера збірної України Ігоря Нагаєва. Він, як вказано, підтвердив, що змагання відбудуться у запланований час. Таке рішення, як повідомляється, ухвалив головний суддя Кубка України.
За словами Нагаєва, "Людмила Лузан проживала в 300 метрах від місця влучання ракети, у неї стався нервовий зрив". "Про своє рішення не виходити на старт вона повідомила тренерському штабу і своєму керівництву в Національній гвардії", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
28 квітня о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені. Як повідомило МВС, з-під завалів дістали тіла ще 2-ох людей. Станом на зараз 15 загиблих.
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