Олимпийская призерка Лузан снялась с Кубка Украины из-за ракетного удара по Умани. Соревнования не отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Двукратный призер Олимпийских игр-2020 в Токио Людмила Лузан снялась с Кубка Украины по гребле на байдарках и каноэ из-за ракетного удара по Умани. Спортсменка находилась неподалеку от дома, в который попала российская ракета. Сами соревнования не отменяют, сообщает УНН, со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Детали
Сначала спортсменка написала соответствующий пост в Instagram, впрочем, впоследствии его удалила.
"Суспільне Спорт" обратилось за комментарием относительно проведения стартов к главному тренеру сборной Украины Игорю Нагаеву. Он, как указано, подтвердил, что соревнования состоятся в запланированное время. Такое решение, как сообщается, принял главный судья Кубка Украины.
По словам Нагаева, "Людмила Лузан проживала в 300 метрах от места попадания ракеты, у нее случился нервный срыв". "О своем решении не выходить на старт она сообщила тренерскому штабу и своему руководству в Национальной гвардии", - говорится в сообщении.
Дополнение
28 апреля в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживали 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены. Как сообщило МВД, из-под завалов достали тела еще 2-х человек. По состоянию на сейчас 15 погибших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре из-под завалов после российской атаки спасли женщину - ГСЧС