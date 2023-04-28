Олимпийская призерка Лузан снялась с Кубка Украины из-за ракетного удара по Умани. Соревнования не отменили

Детали

Сначала спортсменка написала соответствующий пост в Instagram, впрочем, впоследствии его удалила.

"Суспільне Спорт" обратилось за комментарием относительно проведения стартов к главному тренеру сборной Украины Игорю Нагаеву. Он, как указано, подтвердил, что соревнования состоятся в запланированное время. Такое решение, как сообщается, принял главный судья Кубка Украины.

По словам Нагаева, "Людмила Лузан проживала в 300 метрах от места попадания ракеты, у нее случился нервный срыв". "О своем решении не выходить на старт она сообщила тренерскому штабу и своему руководству в Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Дополнение

28 апреля в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживали 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены. Как сообщило МВД, из-под завалов достали тела еще 2-х человек. По состоянию на сейчас 15 погибших.

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