Олімпійська чемпіонка О.Харлан виграла першу медаль після операції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Києві пройшов турнір найсильніших України з фехтування на шаблях серед жінок, де олімпійська чемпіонка Ольга Харлан зуміла завоювати бронзову нагороду, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фехтування України.
Після тривалої відсутності повернулася до змагань повернулася Ольга Харлан, яка перенесла операцію на правому плечі і вибула з тренувального процесу практично на три місяці.
На своєму першому турнірі після тривалого відновлення олімпійська чемпіонка зуміла завоювати бронзову нагороду. У фінал О.Харлан не пустила її колега по збірній Олена Кравацька, яка здолала миколаївську шаблістку з рахунком 15:12.
У "бронзовому" поєдинку титулована спортсменка зуміла реабілітуватися, перемігши ще одну представницю національної збірної України Аліну Комащук. Бій закінчився з рахунком 15:9 на користь О.Харлан.
Варто відзначити, що чемпіонкою стала киянка Олена Вороніна, яка вперше зійшла на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на всеукраїнських змаганнях.
Зауважимо, що на ОІ-2008 О.Харлан у складі жіночої збірної виборювала золоту нагороду, на ОІ-2012 ставала бронзовою призеркою в індивідуальній першості, а на Іграх в Ріо здобула "срібло" у командних змаганнях та "бронзу" в індивідуальному турнірі.
Нагадаємо, О.Харлан і О.Верняєва визнали найкращими спортсменами України 2016 року.