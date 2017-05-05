Олимпийская чемпионка О.Харлан выиграла первую медаль после операции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве прошел турнир сильнейших Украины по фехтованию на саблях среди женщин, где олимпийская чемпионка Ольга Харлан сумела завоевать бронзовую награду, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.
После длительного отсутствия вернулась к соревнованиям вернулась Ольга Харлан, которая перенесла операцию на правом плече и выбыла из тренировочного процесса практически на три месяца.
На своем первом турнире после длительного восстановления олимпийская чемпионка сумела завоевать бронзовую награду. В финал О.Харлан не пустила ее коллега по сборной Елена Кравацкая, которая одолела николаевскую саблистку со счетом 15:12.
В "бронзовом" поединке титулованная спортсменка сумела реабилитироваться, победив еще одну представительницу сборной Украины Алину Комащук. Бой закончился со счетом 15:9 в пользу О.Харлан.
Стоит отметить, что чемпионкой стала киевлянка Елена Воронина, впервые взошла на высшую ступень пьедестала почета на всеукраинских соревнованиях.
Заметим, что на ОИ-2008 О.Харлан в составе женской сборной боролась золотую награду на ОИ-2012 становилась бронзовым призером в индивидуальном первенстве, а на Играх в Рио завоевала "серебро" в командных соревнованиях и "бронзу" в индивидуальном турнире.
Напомним, О.Харлан и О.Верняева признали лучшими спортсменами Украины 2016 года.