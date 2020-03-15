"Олімпік" та "Ворскла" перервали серії поразок в очному протистоянні

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Програму 23-го туру завершував матч між командами з нижньої частини турнірної таблиці чемпіонату України, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.

Команди підійшли до звітного протистояння з неприємними серіями. Програшна клубна рекордна виїзна серія “Ворскли” тривала 9 ігор. Тоді як олімпійці не набирали очок у чемпіонаті впродовж 2-х рекордних для клубу програшних серіях: загальної зі 7-ми матчів та домашньої — з 4-х.

Цього разу команди розписали мирову — 1:1. У першому таймі рахунок відкрив Баланюк у складі господарів. На 42 хвилині після появи на полі з заміни відзначився Владислав Кулач.

Тож нічия у цьому матчі допомогла обом поставити крапку в негативних статистичних показниках.

Зауважимо, колективи є сусідами турнірної таблиці — “Ворскла” 10-та (21 бал), а “Олімпік” — 11-й (19).

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