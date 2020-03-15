"Олимпик" и "Ворскла" прервали серии поражений в очном противостоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Программу 23-го тура завершал матч между командами из нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Команды подошли к отчетному противостоянию с неприятными сериями. Проигрышная клубная рекордная выездная серия “Ворсклы” длилась 9 игр. Тогда как олимпийцы не набирали очков в чемпионате в течение 2-х рекордных для клуба проигрышных сериях: общей с 7-ми матчей и домашней — с 4-х.
На этот раз команды расписали мировую — 1:1. В первом тайме счет открыл Баланюк в составе хозяев. На 42 минуте после появления на поле с замены отличился Владислав Кулач.
Поэтому ничья в этом матче помогла обоим поставить точку в негативных статистических показателях.
Заметим, коллективы соседствуют турнирной таблице — “Ворскла” 10-(21 балл), а “Олимпик” — 11-й (19).