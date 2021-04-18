"Олімпік" перервав антирекордну клубну серію поразок в УПЛ

Деталі

Матч команд, який перебувають у нижній частині турнірної таблиці, розпочався у стилі “з місця в кар’єр”: вже на стартових хвилинах азовці й донеччани обмінялися моментами, а господарі поля навіть зуміли відкрити рахунок. 21-річний нападник Андрій Кулаков реалізував простріл від партнера Топалова на 5-й хвилині протистояння.

В середині тайму донеччани відігралися. Камерунець Фомакванг був точним з 11-метрової точки — 1:1.

Примітно, що безвиграшна серія “Маріуполя” в матчах з “олімпійцями” триває 4 гри: 3 нічиї та поразка.

Доповнення

“Олімпік” перервав антирекордну серію із 8-ми поразок поспіль — 18 очок і 11 рядок. “Маріуполь” 9-й (22).