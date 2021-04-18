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"Олимпик" прервал антирекордную клубную серию поражений в УПЛ

"Олимпик" прервал антирекордную клубную серию поражений в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 11945 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В матче 22 тура УПЛ донецкий "Олимпик" проводил гостевую встречу с "Мариуполем", передает корреспондент УНН.

Детали

Матч команд, который находится в нижней части турнирной таблицы, начался в стиле “с места в карьер”: уже в стартовых минутах азовцы и дончане обменялись моментами, а хозяева поля даже сумели открыть счет. 21-летний нападающий Андрей Кулаков реализовал прострел от партнера Топалова на 5-й минуте противостояния.

В середине тайма дончане отыгрались. Камерунец Фомакванг был точным с 11-метровой точки — 1:1.

Примечательно, что безвыигрышная серия “Мариуполя” в матчах с “олимпийцами” длится 4 игры: 3 ничьи и поражение.

Дополнение

“Олимпик” прервал антирекордную серию из 8-ми поражений подряд — 18 очков и 11 строчку. “Мариуполь” 9-й (22).

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