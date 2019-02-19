"Олімпік" орендував півзахисника київського "Динамо"

Вантух виступатиме за ФК "Олімпік"на правах оренди до 31 грудня 2019 року.



В активі гравця у поточному сезоні 17 проведених матчів у чемпіонаті U21, а також три забиті голи.



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Нагадаємо, що "Олімпік" завоював дві розгромні звитяги на зборах в Туреччині.



Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.