"Олімпік" орендував півзахисника київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. 20-річний півзахисник київського "Динамо" Роман Вантух продовжить виступи у стані донецького "Олімпіку", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Вантух виступатиме за ФК "Олімпік"на правах оренди до 31 грудня 2019 року.
В активі гравця у поточному сезоні 17 проведених матчів у чемпіонаті U21, а також три забиті голи.
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Нагадаємо, що "Олімпік" завоював дві розгромні звитяги на зборах в Туреччині.
Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.