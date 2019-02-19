"Олимпик" арендовал полузащитника киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. 20-летний полузащитник киевского "Динамо" Роман Вантух продолжит выступления в состоянии донецкого "Олимпика", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
Вантух выступать за ФК "Олимпик" на правах аренды до 31 декабря 2019 года.
В активе игрока в текущем сезоне 17 проведенных матчей в чемпионате U21, а также три забитых гола.
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Напомним, что "Олимпик" завоевал две разгромные победы на сборах в Турции.
Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.