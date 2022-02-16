Олімпіада-2022: Україна стала сьомою у жіночій біатлонній естафеті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Команда України з біатлону обійняла 7-е місце у жіночій естафеті на зимових Олімпійських іграх - 2022 у Китаї, пише УНН з посиланням на дані на сайті Олімпіади.
Деталі
Командна гонка 4х6 км відбулася сьогодні у китайському Чжанцзякоу.
Українська команда показала сьомий результат - (1+6) +3:00,2.
Перше місце - у Швеції (0+6) 1:11:03,9, друге обійняв Олімпійський комітет Росії (1+7) +12,0, третє - Німеччина (0+6) +37,4.
Доповнення
Напередодні чоловіча збірна України з біатлону увійшла у топ-10 в естафеті.
На Олімпійських іграх 16 лютого на старт вийдуть 10 представників України.