Олимпиада-2022: Украина стала седьмой в женской биатлонной эстафете
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Команда Украины по биатлону заняла 7-е место в женской эстафете на зимних Олимпийских играх - 2022 в Китае, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте Олимпиады.
Детали
Командная гонка 4х6 км состоялась сегодня в китайском Чжанцзякоу.
Украинская команда показала седьмой результат - (1+6) +3:00,2.
Первое место - у Швеции (0+6) 1:11:03,9, второе занял Олимпийский комитет России (1+7) +12,0, третье - Германия (0+6) +37,4.
Дополнение
Накануне мужская сборная Украины по биатлону вошла в топ-10 в эстафете.
На Олимпийских играх 16 февраля на старт выйдут 10 представителей Украины.