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15 марта, 19:03 • 101130 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130866 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116974 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111059 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101218 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98331 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85729 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119006 просмотра

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14 марта, 19:57 • 125140 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126974 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Олимпиада-2022: Украина стала седьмой в женской биатлонной эстафете

Олимпиада-2022: Украина стала седьмой в женской биатлонной эстафете

Киев • УНН

 • 14170 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Команда Украины по биатлону заняла 7-е место в женской эстафете на зимних Олимпийских играх - 2022 в Китае, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте Олимпиады.

Детали

Командная гонка 4х6 км состоялась сегодня в китайском Чжанцзякоу.

Украинская команда показала седьмой результат - (1+6) +3:00,2.

Первое место - у Швеции (0+6) 1:11:03,9, второе занял Олимпийский комитет России (1+7) +12,0, третье - Германия (0+6) +37,4.

Дополнение

Накануне мужская сборная Украины по биатлону вошла в топ-10 в эстафете.

На Олимпийских играх 16 февраля на старт выйдут 10 представителей Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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