Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 16 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Олімпійських іграх 16 лютого на старт вийдуть 10 представників України, інформує УНН.
Гірськолижний спорт
04:15 - Слалом. Чоловіки. 1-й етап: Іван Ковбаснюк;
Лижні гонки
09:15 - Командний спринт. Півфінал: Збірна України (Юлія Кроль, Марина Анцибор);
Біатлон
09:45 - Командні змагання. Естафета 4х6 км. Жінки: Збірна України (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Олена Білосюк);
Фристайл
13:00 - Акробатика. Чоловіки. Перший фінал: Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк;
Шорт-трек
13:30 - 1500 м. Жінки. 1/4 фіналу. 6-й забіг: Уляна Дуброва.