Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 16 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На Олимпийских играх 16 февраля на старт выйдут 10 представителей Украины, информирует УНН.
Горнолыжный спорт
04:15 - Слалом. Мужчины. 1-й этап: Иван Ковбаснюк;
Лыжные гонки
09:15 - Командный спринт. Полуфинал: Сборная Украины (Юлия Кроль, Марина Анцибор);
Биатлон
09:45 - Командные соревнования. Эстафета 4х6 км. Женщины: Сборная Украины (Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Елена Билосюк);
Фристайл
13:00 - Акробатика. Мужчины. Первый финал: Александр Абраменко, Александр Окипнюк;
Шорт-трек
13:30 - 1500 м. Женщины. 1/4 Финала. 6-й забег: Ульяна Дуброва.