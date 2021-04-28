Олімпіада-2020: уряд Японії заборонив спортсменам з усіх держав використовувати громадський транспорт

Деталі

Крім самих атлетів, щоденні перевірки також очікують і інші категорії учасників Ігор, які безпосередньо контактують з ними. Поки не уточнюється, хто саме це буде.

Крім того, уряд Японії пропонує всім, хто приїде на Олімпіаду і Паралімпіаду з-за кордону, заборонити користуватися громадським транспортом. Для переміщень буде задіяний тільки спецтранспорт.

Як повідомлялося раніше, графік перевірок буде залежати від розкладу змагань. При цьому безпосередньо в день проведення того чи іншого етапу спортсменів можуть звільняти від тестування. Згідно з попередніми правилами проведення змагань, які раніше опублікував Міжнародний олімпійський комітет, атлети повинні будуть здавати тест не рідше ніж один раз на чотири дні. Однак організатори вирішили зробити аналізи більш частими, щоб посилити заходи проти поширення нових штамів SARS-CoV-2.

Довідка

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Питання про обмеження присутності японських глядачів на спортивних об’єктах буде розглядатися пізніше.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 571 040 випадків захворювання, 10 004 осіб загинули.