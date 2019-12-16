Олімпіада-2020: у Токіо відкрили головний стадіон Ігор

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У неділю в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу, пише УНН з посиланням на видання Time та місцеві ЗМІ та оргкомітет Ігор.