Олімпіада-2020: у Токіо відкрили головний стадіон Ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У неділю в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу, пише УНН з посиланням на видання Time та місцеві ЗМІ та оргкомітет Ігор.
В урочистій церемонії відкриття взяли участь прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і губернатор Токіо Юріко Коїке.
“Прем’єр-міністр Сіндзо Абе і губернатор Токіо Юріко Коїке в неділю взяли участь в урочистій церемонії з нагоди завершення будівництва нового Національного стадіону в Токіо, який стане головним майданчиком Олімпіади і Паралімпіади 2020 року в Токіо”, — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що будівництво стадіону тривало три роки. Нова арена має п’ять поверхів над землею і два — під землею. Вона займає площу близько 69 600 м². Нова споруда вдвічі більше старого стадіону в Токіо і розрахована на 68 тисяч глядачів. Будівництво арени обійшлося в 1,44 млрд доларів.
Стадіон буде майданчиком для церемоній відкриття і закриття Олімпіади, змагань з легкої атлетики та фіналу жіночого розіграшу медалей з футболу. Відкриття та закриття Паралімпіади також відбудеться на щойно збудованому Національному стадіоні.
Додамо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на засіданні виконкому організації разом з оргкомітетом Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо оголосив Парк Одорі в японському Саппоро місцем проведення олімпійського марафону.