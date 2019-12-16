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Олимпиада-2020: в Токио открыли главный стадион Игр

Олимпиада-2020: в Токио открыли главный стадион Игр

Киев  •  УНН

 • 18210 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В воскресенье в Токио открыли пятиэтажный национальный стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике и футболу, пишет УНН со ссылкой на издание Time и местные СМИ и оргкомитет Игр.

В торжественной церемонии открытия приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Койке.

“Премьер-министр Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Койке в воскресенье приняли участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства нового Национального стадиона в Токио, который станет главной площадкой Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство стадиона длилось три года. Новая арена имеет пять этажей над землей и два — под землей. Она занимает площадь около 69 600 м². Новое сооружение вдвое больше старого стадиона в Токио и рассчитано на 68 тысяч зрителей. Строительство арены обошлось в 1,44 млрд долларов.

Стадион будет площадкой для церемоний открытия и закрытия Олимпиады, соревнований по легкой атлетике и финала женского розыграша медалей по футболу. Открытие и закрытие Паралимпиады также состоится на только что построенном Национальном стадионе.

Добавим, что Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации вместе с оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил Парк Одори в японском Саппоро местом проведения олимпийского марафона.

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