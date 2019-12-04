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Олімпіада-2020: МОК затвердив перенесення марафону і змагань по ходьбі з Токіо у Саппоро

Київ • УНН

 • 10397 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на засіданні виконкому організації разом з оргкомітетом Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо оголосив Парк Одорі в японському Саппоро місцем проведення олімпійського марафону. Про це повідомляє пресслужба МОК та організаційного комітету Ігор, пише УНН.

1 листопада МОК і адміністрація столиці Японії остаточно відмовилися від проведення цих змагань в Токіо через спеку. “Ми цінуємо те, що завдяки підтримці стількох людей Парк Одорі може бути затверджений так швидко після рішення про перенесення заходу в якості місця проведення марафону”, — заявив глава оргкомітету Тосиро Муто.

МОК, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) і оргкомітет Олімпіади ухвалили одноголосне рішення по організації маршрутів на 1 і 2 км для змагань зі спортивної ходьби і траси довжиною 20 км для першої стадії марафону, друга половина маршруту буде узгоджена World Athletics і МОК до середини грудня і буде включати в себе основні визначні пам’ятки.

Графік змагань також був змінений, щоб полегшити умови для офіційних представників національних олімпійських комітетів, тренерів і спортсменів, так як Саппоро знаходиться в 800 км на північ від Токіо. 6 серпня пройдуть змагання з ходьби на 20 км серед чоловіків, 7 серпня — змагання з ходьби на 50 км у чоловіків і на 20 км у жінок, 8 серпня відбудеться жіночий марафон, 9 серпня — чоловічий.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Варто також нагадати, що влада Токіо наполягала на проведенні марафону в столиці, незважаючи на думки МОК.

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