Олимпиада-2020: МОК утвердил перенос марафона и соревнований по ходьбе с Токио в Саппоро

1 ноября МОК и администрация столицы Японии окончательно отказались от проведения этих соревнований в Токио из-за жары. “Мы ценим то, что благодаря поддержке стольких людей Парк Одори может быть утвержден так быстро после решения о переносе мероприятия в качестве места проведения марафона”, — заявил глава оргкомитета Тосиро Муто.

МОК, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) и оргкомитет Олимпиады приняли единогласное решение по организации маршрутов на 1 и 2 км для соревнований по спортивной ходьбе и трассы длиной 20 км для первой стадии марафона, вторая половина маршрута будет согласована World Athletics и МОК к середине декабря и будет включать в себя основные достопримечательности.

График соревнований также был изменен, чтобы облегчить условия для официальных представителей национальных олимпийских комитетов, тренеров и спортсменов, так как Саппоро находится в 800 км к северу от Токио. 6 августа пройдут соревнования по ходьбе на 20 км среди мужчин, 7 августа — соревнования по ходьбе на 50 км у мужчин и на 20 км у женщин, 8 августа состоится женский марафон, 9 августа — мужской.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Стоит также напомнить, что власти Токио настаивала на проведении марафона в столице, несмотря на мысли МОК.