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Олексій Резніков став почесним членом організації GLOBSEC

Олексій Резніков став почесним членом організації GLOBSEC

Київ • УНН

 • 14897 перегляди

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков приєднався до GLOBSEC як почесний член. Він продовжує підтримувати Україну як приватна особа, зосереджуючись на перемозі країни.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став почесним членом організації GLOBSEC. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Маю щастя не вести політичного життя. У мене немає жодної політичної амбіції. Я – нарешті приватна особа знову. Я сьогодні займаюсь поки що творчими речами, маю честь приєднатися до організації GLOBSEC. Я отримав пропозицію стати їх Distinguished Fellow (почесним членом – ред.), так називається ця позиція", - повідомив Резніков.

Він також зазначив, що його задача - відновлення батарейок.

"... я сьогодні в приватному житті, але все одно продовжую як приватна особа робити все, що направлено на перемогу нашої з вами країни. Тому що не має значення, чи ти у формі, в костюмі чи в джинсах, з краваткою або без, наша задача – це перемога!

Тому я підтримую сьогодні все, що відбувається в уряді, в першу чергу президента.

Для мене особливо цікавим є тема переговорів, оскільки я займаюсь цим давно і багато років, а зараз готую курс семінарів щодо переговорів для студентів. Є декілька пропозицій вищих навчальних закладів. Тому, наприклад, та ж сама Формула миру є серйозним, дуже важливим продуктом, над яким треба працювати, щоб він був втілений у життя", - резюмував Резніков.

Довідка

GLOBSEC — позапартійна неурядова організація, що базується у Братиславі, Словаччина. Її також називають глобальним аналітичним центром із офісами в Братиславі, Брюсселі, Києві, Відні та Вашингтоні.

Займається підвищенням безпеки, процвітання та сталого розвитку в Європі та в усьому світі. Бачить свою місію у тому, щоб впливати на майбутнє, генеруючи нові ідеї та рішення для кращого та безпечнішого світу.

Одним із головних її заходів є щорічний Братиславський форум глобальної безпеки GLOBSEC, який існує з 2005 року.

З моменту свого заснування форум проводиться щороку в Братиславі, увійшовши до п'ятірки найкращих конференцій з безпеки. Основними темами є глобальна безпека, трансатлантичне співробітництво та міжнародні відносини. За свою історію GLOBSEC приймав таких видатних діячів, як Папа Римський Франциск, Девід Кемерон, Мадлен Олбрайт, Андерс Фог Расмуссен, Урсула фон дер Ляєн, Майкл Чертофф, Джон Маккейн, Збігнєв Бжезінський та багато інших.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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