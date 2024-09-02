Бывший министр обороны Украины Алексей Резников стал почетным членом организации GLOBSEC. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода», передает УНН.

«Имею счастье не вести политическую жизнь. У меня нет никакой политической амбиции. Я - наконец частное лицо снова. Я сегодня занимаюсь пока творческими вещами, имею честь присоединиться к организации GLOBSEC. Я получил предложение стать их Distinguished Fellow (почетным членом - ред.), так называется эта позиция», - сообщил Резников.

Он также отметил, что его задача - восстановление батареек.

«...я сегодня в частной жизни, но все равно продолжаю как частное лицо делать все, что направлено на победу нашей с вами страны. Потому что не имеет значения, в форме ли ты, в костюме или в джинсах, с галстуком или без, наша задача - это победа!

Поэтому я поддерживаю сегодня все, что происходит в правительстве, в первую очередь президента», - резюмировал Резников.

Справка

GLOBSEC - внепартийная неправительственная организация, базирующаяся в Братиславе, Словакия. Ее также называют глобальным аналитическим центром с офисами в Братиславе, Брюсселе, Киеве, Вене и Вашингтоне.

Занимается повышением безопасности, процветания и устойчивого развития в Европе и во всем мире. Видит свою миссию в том, чтобы влиять на будущее, генерируя новые идеи и решения для лучшего и более безопасного мира.

Одним из главных ее мероприятий является ежегодный Братиславский форум глобальной безопасности GLOBSEC, который существует с 2005 года.

С момента своего основания форум проводится ежегодно в Братиславе, войдя в пятерку лучших конференций по безопасности. Основными темами являются глобальная безопасность, трансатлантическое сотрудничество и международные отношения. За свою историю GLOBSEC принимал таких выдающихся деятелей, как Папа Римский Франциск, Дэвид Кэмерон, Мадлен Олбрайт, Андерс Фог Расмуссен, Урсула фон дер Ляйен, Майкл Чертофф, Джон Маккейн, Збигнев Бжезинский и многие другие.