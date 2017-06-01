"Олександрія" завоювала путівку в Лігу Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На стадіоні КСК “Ніка” за присутності 5826 глядачів господарі поля “Олександрія” зіграла в нічию з “Шахтарем” у крайньому турі сезону УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Олександрії”.
На 19 хвилині Борячук відкрив рахунок на користь донеччан, але через чотири хвилини, як виявилося вирішальний гол у баталії забив Старенький — 1:1.
Таким чином “Олександрія” набрала 40 очок і випередила “Чорноморець” у боротьбі за 5 місце, котре дає змогу представляти Україну в наступному сезоні Ліги Європи.
Натомість “гірники” мають у своїй графі 80 очок і на 13 балів випередили найближчого переслідувача — “Динамо”.
Додамо також, крім “Олександрії” в наступному сезоні у Лізі Європи виступить від України “Зоря” і “Олімпік”.
Як повідомлялося раніше, усі представники “Шахтаря” були нагороджені золотими медалями Ліги Парі-Матч сезону 2016-17 років.