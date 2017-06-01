"Александрия" завоевала путевку в Лигу Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. На стадионе КСК “Ника” в присутствии 5826 зрителей хозяева поля “Александрия” сыграла вничью с “Шахтером” в крайнем туре сезона УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Александрии”.
На 19 минуте Борячук открыл счет в пользу дончан, но через четыре минуты, как оказалось решающий гол в баталии забил Старенький — 1: 1.
Таким образом “Александрия” набрала 40 очков и опередила “Черноморец” в борьбе за 5 место, которое дает возможность представлять Украину в следующем сезоне Лиги Европы.
А “горняки” имеют в своей графе 80 очков и на 13 баллов опередили ближайшего преследователя — “Динамо”.
Добавим также, кроме “Александрии” в следующем сезоне в Лиге Европы выступит от Украины “Заря” и “Олимпик”.
Как сообщалось ранее, все представители “Шахтера” были награждены золотыми медалями Лиги Пари-Матч сезона 2016-17 годов.