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"Олександрія" у матчі з "Рухом" продовжила безвиграшну серію в чемпіонаті України

Київ • УНН

 • 17350 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. ФК "Рух" вдруге поспіль в чемпіонаті розписали мирову на "Арені Львів". На цей раз суперником стала "Олександрія", передає УНН з посиланням на сайт "Руху".

"Олександрія" у матчі з "Рухом" продовжила безвиграшну серію в чемпіонаті України

Деталі

Господарі організували гострий контрвипад наприкінці першого тайму: Борячук вивів на ударну позицію Руніча, але Білик нівелював загрозу. По перерві команди продовжували грати в обережний футбол, відтак, гострих епізодів у матчі не побільшало. Нагоди вирвати перемогу у домашній зустрічі у "рухівців" все ж були. Наприкінці поєдинку Кондраков накрутив суперників у штрафному, але втратив момент для удару. Небезпечно пробивав зі штрафного Білий - м’яч пролетів поруч зі стійкою. Кінцівку гри "жовто-чорні" догравали вдесятьох: Кузик за кілька хвилин заробив два гірчичники. У підсумку, нульова нічия у Львові.

Доповнення

"Олександрія" вже чотири гри поспіль не знає смаку перемог – 20 балів і 6-й рядок. "Рух" десятий (13).

Українські Національні Новини

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