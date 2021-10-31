"Олександрія" у матчі з "Рухом" продовжила безвиграшну серію в чемпіонаті України

Деталі

Господарі організували гострий контрвипад наприкінці першого тайму: Борячук вивів на ударну позицію Руніча, але Білик нівелював загрозу. По перерві команди продовжували грати в обережний футбол, відтак, гострих епізодів у матчі не побільшало. Нагоди вирвати перемогу у домашній зустрічі у "рухівців" все ж були. Наприкінці поєдинку Кондраков накрутив суперників у штрафному, але втратив момент для удару. Небезпечно пробивав зі штрафного Білий - м’яч пролетів поруч зі стійкою. Кінцівку гри "жовто-чорні" догравали вдесятьох: Кузик за кілька хвилин заробив два гірчичники. У підсумку, нульова нічия у Львові.

Доповнення

"Олександрія" вже чотири гри поспіль не знає смаку перемог – 20 балів і 6-й рядок. "Рух" десятий (13).