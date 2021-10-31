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"Александрия" в матче с "Рухом" продолжила безвыигрышную серию в чемпионате Украины

Киев • УНН

 • 17350 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. ФК "Рух" во второй раз подряд в чемпионате расписали мировую на "Арене Львов". В этот раз соперником стала "Александрия", передает УНН со ссылкой на сайт "Руха".

"Александрия" в матче с "Рухом" продолжила безвыигрышную серию в чемпионате Украины

Подробности

Хозяева организовали острый контрвыпад в конце первого тайма: Борячук вывел на ударную позицию Рунича, но Билык нивелировал угрозу. После перерыва команды продолжали играть в осторожный футбол, следовательно, острых эпизодов в матче не стало больше. Поводы вырвать победу у домашней встречи у “руховцев” все же были. В конце поединка Кондраков накрутил соперников в штрафной, но упустил момент для удара. Опасно пробивал со штрафного Белый — мяч пролетел рядом со штангой. Конечность игры “желто-черные” доигрывали вдесятером: Кузик через несколько минут заработал два горчичника. В итоге нулевая ничья во Львове.

Дополнение

“Александрия” уже четыре игры подряд не знает вкуса побед — 20 баллов и 6-ю строчку. “Рух” — десятую (13).

Украинские Национальные Новости

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