Олександр Охріменко: адаптивний карантин максимально вигідний для економіки України

Тепер рівень епідемічної небезпеки буде визначатися за трьома показниками: заповненість ліжок, рівень тестування і рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях. Економічний експерт Олександр Охріменко прокоментував новий спосіб введення обмежень на своїй сторінці в соцмережах.

"Аналіз діючої епідемічної ситуації та вивчення кращих світових стандартів боротьби з COVID-19 дозволили скласти план подальших дій з максимальною вигодою для економіки. Це дозволить вводити певні карантинні обмеження лише на окремих територіях і не зупиняти всю область, отже, бізнес має можливість вижити, люди мають можливість працювати, а відсутність транспорту не паралізує країну, як це було на початку", - пише Олександр Охріменко.

Також експерт наголосив, що застосування обмежень в розрізі адміністративно-територіальних одиниць дозволить Україні триматися на плаву економічно, навіть якщо нас торкнеться друга хвиля пандемії.