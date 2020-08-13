Александр Охрименко: адаптивный карантин максимально выгодный для экономики Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77199 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101050 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125361 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106613 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126482 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101008 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101860 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103838 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101905 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101495 просмотра

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Александр Охрименко: адаптивный карантин максимально выгодный для экономики Украины

Александр Охрименко: адаптивный карантин максимально выгодный для экономики Украины

Киев  •  УНН

 • 13949 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вчера, 12 августа Кабмин принял изменения к постановлении относительно адаптивного карантина. По словам эксперта Александр Охрименко, адаптивный карантин является максимально выгодным решением для Украины с точки зрения экономики, сообщет УНН.

Теперь уровень эпидемической опасности будет определяться по трем показателям: заполненность коек, уровень тестирования и уровень заболеваемости в административно-территориальных единицах. Экономический эксперт Александр Охрименко прокомментировал новый способ введения ограничений на своей странице в соцсетях.

“Анализ действующей эпидемической ситуации и изучение лучших мировых стандартов борьбы с COVID-19 позволили составить план последующих действий с максимальной выгодой для экономики. Это позволит вводить определенные карантинные ограничения лишь на отдельных территориях и не останавливать всю область, следовательно, бизнес имеет возможность выжить, люди имеют возможность работать, а отсутствие транспорта не парализует страну, как это было в начале”, - пишет Александр Охрименко.

Также эксперт подчеркнул, что применение ограничений в разрезе административно-территориальных единиц позволит Украине держаться на плаву экономически, даже если нас коснется вторая волна пандемии.

Украинские Национальные Новости

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