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The Guardian

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Old Car Land: у Києві відбудеться вже традиційний фестиваль ретро автомобілів

Київ • УНН

 • 34047 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Столиця України Київ є не тільки вражаючим великим містом, а ще й залишається в пам’яті відвідувачів та туристів, як місто, що постійно розвивається, вабить своїми колоритними вулицями та мальовничими околицями. У славетному місці Київ нині відбувається безліч цікавих культурних та тематичних заходів. Один з них – фестиваль ретро автомобілів, що має назву Old Car Lаnd, передає УНН.

Old Car Land: у Києві відбудеться вже традиційний фестиваль ретро автомобілів

Свій початок цех технічний захід бере з 2014 року. Задумка фестивалю полягала у презентації захопленому глядачеві різноманітності старовинних авто з усіх куточків країни. В наявності були автомобілі українських власників не тільки вітчизняного виробництва, але й чеські, італійські, німецькі, англійські, американські, французькі красуні. В 2014 році реставровані ексклюзивні та класичні красуні поставали на своїх подіумах в кількості 200 одиниць. Спочатку фестиваль проводився двічі на рік, та користувався великою популярністю. Але кількість експонатів почала стрімко зростати. Постало питання про розширення масштабів, та, як слідство, пошуку іншого майданчику для показу.

З 2015 р. фестиваль значно розширився і почав проводитися в Державному музеї авіації. З двадцятих років це вже найкрупніший виставочний майданчик України, де представлені понад вісімсот моделей транспорту. В наявності, зокрема, вантажівки та автобуси. Тобто, тепер це найбільший та найвидатніший тематичний фестиваль на території України, що може гідно конкурувати з подібними заходами інших країн.

В цьому році технічний фестиваль Old Car Lend відбуватиметься с 28 по 30 травня. Організаторами буде представлений величезний спектр техніки, що існує останні 150 років. Окрім легкового транспорту, Ви зможете побачити велосипеди та мотоцикли, вантажівки та автобуси, авіаційну техніку, яка буде представлена літаками, безпілотними пристроями, гелікоптерами. Планується також показ військової техніки часів Другої Світової війни та автомобілів, що брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Захід обіцяє буди з великим розмахом та історичним нахилом.

Однією з родзинок фестивалю обіцяють стати найстаріші авто раритетних версій таких марок, як “Волга”, “Чайка”, “ЗИЛ”. Також чекатимемо на експозицію американських ретро автівок: Сaddilac, Buick, Chevrolet та красень Oldsmobile.

З кожним роком розширюється і комплекс заходів цього технічного дійства. Тож, цього року буде чим зацікавити не тільки фанатів певних марок авто, чи пересічних любителів олдтаймерів, а й їх дітей. Для малечі буде представлена можливість покататися на педальних машинах в рамках конкурсу Елеганції. Форма одягу учасників — це ще один сюрприз. Також дітей та дорослих порадують й безліч інших локацій: дитячі зони, місця для селфі, фуд-корти.

Пересічний фанат автомобільних гонок матиме можливість насолодитися видовищним ралі та дрифтом на ретромобілях.

Готелі Києва (Отели Киева) гостинно відкривають свої двері для тих, хто приїздить до столиці, щоб відвідати фестиваль, або інші дійства. Якщо, через пошук в інтернеті, Ви введете, готель Київ (отель киев), то Вам буде запропоновано безліч готелів, але, маючи бажання зупинитися в місті на одну, чи кілька ночей, краще заздалегідь забронювати номер (забронювати номер), в одному з міні-готелів “Перлина”, котрі приємно здивують вас затишними та комфортними номерами. Скористайтеся послугами “Перлини” один раз — і ви залишитеся її постійним прихильником.

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