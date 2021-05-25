Old Car Land: в Киеве состоится уже традиционный фестиваль ретро автомобилей

Свое начало это техническое мероприятие берет с 2014 года. Задумка фестиваля заключалась в презентации зрителю разнообразия старинных авто со всех уголков страны. В наличии были автомобили украинских владельцев не только отечественного производства, но и чешские, итальянские, немецкие, английские, американские, французские красавицы. В 2014 году отреставрированые эксклюзивные и классические красавицы стояли на своих подиумах в количестве 200 единиц. Сначала фестиваль проводился дважды в год, и пользовался большой популярностью. Но количество экспонатов начало стремительно расти. Встал вопрос о расширении масштабов, и, как следствие, поиска другой площадки для показа.

С 2015 г. фестиваль значительно расширился и стал проводиться в Государственном музее авиации. С двадцатых годов это уже крупная выставочная площадка Украины, где представлены более восьмисот моделей транспорта. В наличии, в частности, грузовики и автобусы. То есть, теперь это самый большой и самый выдающийся тематический фестиваль на территории Украины, который может достойно конкурировать с подобными мероприятиями других стран.

В этом году технический фестиваль Old Car Lаnd будет проходить с 28 по 30 мая. Организаторами будет представлен огромный спектр техники, существующей последние 150 лет. Кроме легкового транспорта, Вы сможете увидеть велосипеды и мотоциклы, грузовики и автобусы, авиационную технику, которая будет представлена самолетами, беспилотными устройствами, вертолетами. Планируется также показ военной техники времен Второй Мировой войны и автомобилей, участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС. Мероприятие обещает быть с большим размахом и историческим уклоном.

Одной из изюминок фестиваля обещают стать старые авто раритетных версий таких марок, как “Волга”, “Чайка”, “ЗИЛ”. Также ожидается экспозиция американских ретро автомобилей: Сaddilac, Buick, Chevrolet и красавец Oldsmobile.

С каждым годом расширяется и комплекс мероприятий этого технического действия. Поэтому, в этом году будет чем заинтересовать не только фанатов определенных марок авто, или рядовых любителей олдтаймеров, но и их детей. Для малышей будет представлена возможность прокатиться на педальных машинах в рамках конкурса Элеганции. Форма одежды участников — это еще один сюрприз. Также детей и взрослых порадуют и множество других локаций: детские зоны, места для селфи, фуд-корты.

Рядовой фанат автомобильных гонок будет иметь возможность насладиться зрелищным ралли и дрифтом на ретромобилях.

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