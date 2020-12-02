Окупаційна "адміністрація" РФ продовжує політику переслідування ПЦУ для витіснення її з окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент отримав черговий незаконний документ — “постанову у справі про адміністративне правопорушення”, відповідно до якої Управління Кримської Єпархії звинувачують у невиконані рішення окупаційного “Євпаторійського міського суду”, щодо демонтажу дерев’яного храму Православної церкви України “Неопалима купина” в окупованому Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Криму та міста Севастополя.
“Окупаційна адміністрація Російської Федерації” продовжує реалізацію політики переслідування, яка спрямована на витіснення Української Православної Церкви з Криму“, — йдеться в повідомленні.
Так, за інформацією Представництва Президента в АР Крим, стало відомо про ще один протиправний факт вчинений окупаційною адміністрацією РФ стосовно Української Православної Церкви в Криму.
“Відтак, 1 грудня Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент отримав черговий незаконний документ — „постанову у справі про адміністративне правопорушення“, відповідно до якої Управління Кримської Єпархії звинувачують у невиконані рішення окупаційного „Євпаторійського міського суду“, щодо демонтажу дерев’яного храму Православної церкви України „Неопалима купина“, що знаходиться у м. Євпаторія. Разом з тим, „Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим“ встановило новий строк „виконання рішення“ до 3 грудня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, прокуратура АР Крим та міста Севастополя, в рамках кримінального провадження, надасть відповідну правову оцінку вказаним діям представників окупаційної влади.
Як нагадує прокуратура, здійснюється процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень стосовно утисків Української Православної Церкви на тимчасово окупованому півострові. Мова йде про захоплення озброєними особами будівлі храму Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату, розташованого в селі Перевальне, недопущення настоятеля та парафіян до служби, привласнення рухомого та нерухомого майна Управління Кримської Єпархії Православної церкви України, внаслідок чого служителі церкви позбавлені можливості проводити релігійні обряди, та інші факти.
Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) України закликало застосувати санкції щодо тих, хто переслідує українських вірян у Криму.