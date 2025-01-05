Окупанти використовують дитячі будинки Луганщини для вербування в силові структури

На тимчасово окупованій Луганщині терористи здійснили цинічну акцію під час новорічних свят, спрямовану на залучення дітей до своїх репресивних структур. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Представники ворожої армії обійшли дитячі будинки, пропагуючи імперські наративи терористичної країни.

Відтак молодь заохочували обирати кар’єру в російських силових відомствах, зокрема вступати до навчальних закладів МВС. Окупанти використовували тактику інформаційного тиску, поширюючи ідеї, які виправдовують насильство і контроль над населенням. Такі дії є частиною ширшої кампанії, спрямованої на формування лояльності до російського режиму серед юного покоління, попри те, що це грубо порушує права дітей та міжнародні норми.

Україна продовжує збирати докази цих злочинів, щоб забезпечити відповідальність причетних у майбутньому.

Пропаганда серед дітей: на ТОТ росіяни вчать дітей, що українські - вигадана нація