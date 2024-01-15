Окупанти впроваджують систему доносів через чат-бот

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої території Запоріжжя закликає мешканців доносити на сусідів за допомогою спеціального чат-бота. Про це повідомляє Центр національного спротиву на офіційній сторінці, передає УНН.

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У Центрі нацспротиву зауважили, що тимчасово окуповані території стали "в’язницею просто неба" через систему доносів та страху. Позаяк окупаційна влада на ТОТ Запоріжжя впроваджує чат-бот для доносів на мешканців, обіцяючи винагороду за "корисну інформацію". росіяни вимагають доносити на всіх, хто не виявляє лояльності до рф.

Нагадаємо

Нині досить значна територія Запорізької області знаходиться під тимчасовою окупацією рф, яку країна-агресор розпочала 24 лютого 2022 року.

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