Оккупанты внедряют систему доносов через чат-бот

Оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожья призывает жителей доносить на соседей с помощью специального чат-бота. Об этом сообщает Центр национального сопротивления на официальной странице, передает УНН.

Детали

В Центре нацсопротивления отметили, что временно оккупированные территории стали "тюрьмой под открытым небом" из-за системы доносов и страха. Поскольку оккупационная власть на ВОТ Запорожье внедряет чат-бот для доносов на жителей, обещая вознаграждение за "полезную информацию". россияне требуют доносить на всех, кто не проявляет лояльности к рф.

Напомним

Сейчас довольно значительная территория Запорожской области находится под временной оккупацией рф, которую страна-агрессор начала 24 февраля 2022 года.

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