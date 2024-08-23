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Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

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Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Окупанти вдарили по центру Купʼянськ-Вузлового на Харківщині: двоє загиблих, є постраждалі

Окупанти вдарили по центру Купʼянськ-Вузлового на Харківщині: двоє загиблих, є постраждалі

Київ • УНН

 • 16442 перегляди

Окупанти атакували центр Купʼянськ-Вузлового на Харківщині. Внаслідок удару загинули двоє цивільних, щонайменше двоє отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська завдали удару по центральній частині Купʼянськ-Вузлового Харківської області, внаслідок чого відомо про двох загиблих та щонайменше двох постраждалих, повідомив у п'ятницю голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянськ-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих

- написав Синєгубов. 

Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині23.08.24, 12:51 • 18631 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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