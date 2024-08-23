Окупанти вдарили по центру Купʼянськ-Вузлового на Харківщині: двоє загиблих, є постраждалі

Російські війська завдали удару по центральній частині Купʼянськ-Вузлового Харківської області, внаслідок чого відомо про двох загиблих та щонайменше двох постраждалих, повідомив у п'ятницю голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянськ-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих - написав Синєгубов.

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