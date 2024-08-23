Окупанти вдарили по центру Купʼянськ-Вузлового на Харківщині: двоє загиблих, є постраждалі
Київ • УНН
Окупанти атакували центр Купʼянськ-Вузлового на Харківщині. Внаслідок удару загинули двоє цивільних, щонайменше двоє отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські війська завдали удару по центральній частині Купʼянськ-Вузлового Харківської області, внаслідок чого відомо про двох загиблих та щонайменше двох постраждалих, повідомив у п'ятницю голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянськ-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих
Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині23.08.24, 12:51 • 18631 перегляд