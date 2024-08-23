Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

  •  116109 просмотра
Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

  •  118941 просмотра
Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

  •  114681 просмотра
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  101184 просмотра
Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

  •  104651 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  162994 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  171283 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  189551 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  202436 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  254221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  101184 просмотра
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

  •  87483 просмотра
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

22 августа 2024, 04:15  •  115219 просмотра
22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа 2024, 03:03  •  114843 просмотра
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

21 августа 2024, 15:42  •  100801 просмотра
Актуальное
Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие

Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 10:45  •  6592 просмотра

Read in English

Оккупанты атаковали центр Купянск-Узлового на Харьковщине. В результате удара погибли двое гражданских, по меньшей мере двое получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Российские войска нанесли удар по центральной части Купянск-Узлового Харьковской области, в результате чего известно о двух погибших и по меньшей мере двух пострадавших, сообщил в пятницу председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Оккупанты ударили по центральной части Купянск-Узлового. К сожалению, двое гражданских людей погибли. По меньшей мере двое пострадавших

- написал Синегубов. 

Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині23 августа 2024, 09:51 • 13037 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
  •  108140 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  115284 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  162994 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  102678 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  82977 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  74904 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  171283 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100047 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  96755 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
21 августа 2024, 11:35  •  84123 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Популярные

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

Харрис обещает поддержку Украины в случае избрания президентом США

  •  104651 просмотра
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  101184 просмотра
Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

Камала Гаррис официально стала кандидатом от демократов на пост президента США - CNN

  •  114681 просмотра
Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

Израильские дипломаты прибыли в Каир для новых переговоров о прекращении огня

  •  118941 просмотра
рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

рф распространяет фейки о запрете православия в Украине

  •  116109 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  162994 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  171283 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  189551 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  202436 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  254221 просмотра

Война

Сбитие вражеского "шахеда" нацгвардейцами ночью: МВД показало видео

Сбитие вражеского "шахеда" нацгвардейцами ночью: МВД показало видео

  •  304 просмотра
Оккупанты атаковали с дрона Антоновку вблизи Херсона: есть пострадавшие

Оккупанты атаковали с дрона Антоновку вблизи Херсона: есть пострадавшие

  •  2772 просмотра
Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

  •  5935 просмотра
В Мариуполе слышали серию взрывов, предварительно поражение ПВО - советник мэра

В Мариуполе слышали серию взрывов, предварительно поражение ПВО - советник мэра

  •  3492 просмотра
Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие

Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие

  •  7030 просмотра

политика

Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

  •  5935 просмотра
Африканские рынки рассматриваются как перспективные для агросектора - Минагрополитики

Африканские рынки рассматриваются как перспективные для агросектора - Минагрополитики

  •  5004 просмотра
Подготовка к учебному году в Харькове: планируется комибнований режим обучения - Терехов

Подготовка к учебному году в Харькове: планируется комибнований режим обучения - Терехов

  •  6976 просмотра
Совет по восстановлению "Охматдета" на выездном заседании покажет, как будут использованы средства

Совет по восстановлению "Охматдета" на выездном заседании покажет, как будут использованы средства

  •  9111 просмотра
В Офисе Президента анонсировали положительные санкционные новости

В Офисе Президента анонсировали положительные санкционные новости

  •  11392 просмотра

Война

Сбитие вражеского "шахеда" нацгвардейцами ночью: МВД показало видео

Сбитие вражеского "шахеда" нацгвардейцами ночью: МВД показало видео

  •  304 просмотра
Оккупанты атаковали с дрона Антоновку вблизи Херсона: есть пострадавшие

Оккупанты атаковали с дрона Антоновку вблизи Херсона: есть пострадавшие

  •  2772 просмотра
Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

  •  5935 просмотра
В Мариуполе слышали серию взрывов, предварительно поражение ПВО - советник мэра

В Мариуполе слышали серию взрывов, предварительно поражение ПВО - советник мэра

  •  3492 просмотра
Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие

Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие

  •  7030 просмотра

политика

Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться с ситуациями, когда раненые воины вынуждены самостоятельно ходить на ВВК

  •  5935 просмотра
Африканские рынки рассматриваются как перспективные для агросектора - Минагрополитики

Африканские рынки рассматриваются как перспективные для агросектора - Минагрополитики

  •  5004 просмотра
Подготовка к учебному году в Харькове: планируется комибнований режим обучения - Терехов

Подготовка к учебному году в Харькове: планируется комибнований режим обучения - Терехов

  •  6976 просмотра
Совет по восстановлению "Охматдета" на выездном заседании покажет, как будут использованы средства

Совет по восстановлению "Охматдета" на выездном заседании покажет, как будут использованы средства

  •  9111 просмотра
В Офисе Президента анонсировали положительные санкционные новости

В Офисе Президента анонсировали положительные санкционные новости

  •  11392 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  80292 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  96123 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  101082 просмотра

Экономика

Африканские рынки рассматриваются как перспективные для агросектора - Минагрополитики

Африканские рынки рассматриваются как перспективные для агросектора - Минагрополитики

  •  5004 просмотра
В Минэкономики рассчитывают на рост ВВП на 1% от инициатив программы "Сделано в Украине"

В Минэкономики рассчитывают на рост ВВП на 1% от инициатив программы "Сделано в Украине"

  •  7963 просмотра
Еще один атомный блок вышел досрочно из планового ремонта

Еще один атомный блок вышел досрочно из планового ремонта

  •  9054 просмотра
Минэкономики о программе "Национальный кэшбек": одна из целей - это детенизация экономики

Минэкономики о программе "Национальный кэшбек": одна из целей - это детенизация экономики

  •  13452 просмотра
Почти 90% украинцев готовы покупать отечественные товары при наличии кэшбэка - опрос

Почти 90% украинцев готовы покупать отечественные товары при наличии кэшбэка - опрос

  •  15530 просмотра

Киев

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  10251 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  27132 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  30320 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  100024 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

  •  37311 просмотра