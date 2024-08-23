Оккупанты ударили по центру Купянск-Узлового на Харьковщине: двое погибших, есть пострадавшие
Киев • УНН
Оккупанты атаковали центр Купянск-Узлового на Харьковщине. В результате удара погибли двое гражданских, по меньшей мере двое получили ранения, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Российские войска нанесли удар по центральной части Купянск-Узлового Харьковской области, в результате чего известно о двух погибших и по меньшей мере двух пострадавших, сообщил в пятницу председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты ударили по центральной части Купянск-Узлового. К сожалению, двое гражданских людей погибли. По меньшей мере двое пострадавших
Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині23 августа 2024, 09:51 • 13037 просмотров