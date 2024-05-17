Окупанти посилили штурмові дії на Кринках - Плетенчук
Київ • УНН
Російські окупанти активізували штурмові дії на Кринках Херсонської області, здійснивши 13 спроб вчора та ще 3 сьогодні вранці, але українські війська утримали позиції без втрат, змусивши ворога відступити.
Російські окупанти відновили штурмові дії й посилили їх на Кринках в Херсонській області. Втрат українських позицій немає. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Минулої доби ворог продовжував спроби штурмів на Оріхівському напрямку", - сказав Плетенчук.
За його словами, в Роботиному інтенсивність трохи зменшилася, там був один штурм, проте у Старомайорському було вісім.
"( Ворог – ред.) відновив штурмові дії й посилив їх на Кринках, там було 13 спроб штурмів, їх зазвичай набагато менше – 4-5. Сьогодні зранку було атаковано тричі Кринки, тим не менше тримаємо лінію фронту, ворог був вимушений відкотитися із втратами. Втрат наших позицій немає. Тому ситуація хоч й напружена, проте контрольована Силами оборони на нашому напрямку", - розповів Плетенчук.
Доповнення
16 травня Плетенчук повідомляв, що російські окупанти активізують свої спроби штурмів на півдні, проте безуспішно.