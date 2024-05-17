Оккупанты усилили штурмовые действия на Крынках - Плетенчук

Российские оккупанты возобновили штурмовые действия и усилили их на Крынках в Херсонской области. Потерь украинских позиций нет. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки враг продолжал попытки штурмов на Ореховском направлении", - сказал Плетенчук.

По его словам, в Роботино интенсивность немного уменьшилась, там был один штурм, однако в Старомайорском было восемь.

"(Враг - ред.) возобновил штурмовые действия и усилил их на Крынках, там было 13 попыток штурмов, их обычно гораздо меньше - 4-5. Сегодня утром были атакованы трижды Крынки, тем не менее держим линию фронта, враг был вынужден откатиться с потерями. Потерь наших позиций нет. Поэтому ситуация хоть и напряженная, однако контролируемая Силами обороны на нашем направлении", - рассказал Плетенчук.

Дополнение

16 мая Плетенчук сообщал, что российские оккупанты активизируют свои попытки штурмов на юге, однако безуспешно.