Окупанти обстріляли Сумщину: 81 атака, 3 поранених цивільних

У межах дня окупанти здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумщини, у результаті чого 3 цивільні людини отримали поранення в області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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За інформацією, обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Кириківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Глухівська, Шалигинська, Буринська, Середино-Будська громади.

Миропільська: ворог здійснив атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Юнаківська: загарбники здійснили ракетний удар (3 вибухи).

Буринська: супротивник вдарив з міномета (5 вибухів).

Кириківська: агресор наніс ракетний удар (1 вибух).

Краснопільська: терористи били із артилерії (12 вибухів),

скинули з БпЛА вибухових пристроїв (8 вибухів), нанесли мінометний обстріл (10 вибухів), здійснили атаку FPV-дроном (2 вибухи), дроном-камікадзе (2 вибухи).

Есманьська: ворожі сили здійснили мінометний обстріл (30 вибухів), артилерійський (5 вибухів), атакували FPV-дроном (9 вибухів), скинули з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Хотінська: армія терористичної країни завдала авіаудар КАБ (1 вибух), удар FPV-дроном (5 вибухів).

Білопільська: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (8 вибухів), внаслідок чого поранений цивільний місцевий житель, також окупанти обстріляли громаду з РСЗВ (35 вибухів), одна цивільна людина отримала поранення.

Великописарівська: окупанти скинув вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), ударив FPV-дроном (3 вибухи), наніс артилерійський обстріл (11 вибухів) та мінометний обстріл (25 вибухів).

Глухівська: противник здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух), дроном-камікадзе (1 вибух), також здійснив пуск авіабомб КАБ (5 вибухів).

Шалигинська: терористи нанесли мінометний обстріл (6 вибухів), ударили FPV-дроном (1 вибух).

Середино-Будська: ворог ударив дроном-камікадзе типу FPV (5 вибухів), та FPV-дронами (8 вибухів), через влучання поранена цивільна місцева мешканка, також ворог бив з міномета (6 вибухів).

Повітряні Сили: Зафіксовано пуски керованих авіабомб на Сумщину