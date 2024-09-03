В пределах дня оккупанты совершили 81 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, в результате чего 3 гражданских человека получили ранения в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, обстрелам подверглись Миропольская, Великописаревская, Кириковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманьская, Глуховская, Шалыгинская, Буринская, Середино-Будская громады.

Миропольская: враг совершил атаку FPV-дронами (2 взрыва).

Юнаковская: захватчики совершили ракетный удар (3 взрыва).

Буринская: противник ударил из миномета (5 взрывов).

Кириковская: агрессор нанес ракетный удар (1 взрыв).

Краснопольская: террористы били из артиллерии (12 взрывов),

сбросили с БпЛА взрывных устройств (8 взрывов), нанесли минометный обстрел (10 взрывов), осуществили атаку FPV-дроном (2 взрыва), дроном-камикадзе (2 взрыва).

Эсманская: вражеские силы совершили минометный обстрел (30 взрывов), артиллерийский (5 взрывов), атаковали FPV-дроном (9 взрывов), сбросили с БпЛА взрывные устройства (2 взрыва).

Хотинская: армия террористической страны нанесла авиаудар КАБ (1 взрыв), удар FPV-дроном (5 взрывов).

Белопольская: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (8 взрывов), в результате чего ранен гражданский местный житель, также оккупанты обстреляли громаду из РСЗО (35 взрывов), один гражданский человек получил ранения.

Великописаревская: оккупанты сбросил взрывное устройство с БпЛА (1 взрыв), ударил FPV-дроном (3 взрыва), нанес артиллерийский обстрел (11 взрывов) и минометный обстрел (25 взрывов).

Глуховская: противник совершил атаку FPV-дроном (1 взрыв), дроном-камикадзе (1 взрыв), также осуществил пуск авиабомб КАБ (5 взрывов).

Шалыгинская: террористы нанесли минометный обстрел (6 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская: враг ударил дроном-камикадзе типа FPV (5 взрывов), и FPV-дронами (8 взрывов), из-за попадания ранена гражданская местная жительница, также враг бил из миномета (6 взрывов).

Повітряні Сили: Зафіксовано пуски керованих авіабомб на Сумщину