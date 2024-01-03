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Окупанти на ТОТ закликають мешканців повідомляти про покинуті автомобілі, які вони потім переганяють до рф - ЦНС

Окупанти на ТОТ закликають мешканців повідомляти про покинуті автомобілі, які вони потім переганяють до рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 29544 перегляди

Окупаційна влада на ТОТ України закликає місцевих жителів повідомляти про незатребувані автомобілі, які потім вивозять до росії.

Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених регіонів України продовжують здійснювати мародерську політику, закликаючи мешканців повідомляти про покинуті машини, які вони потім переганяють до росії. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.

Так, наразі поліцаї ТОТ півдня закликали місцевих мешканців повідомляти про "безгосподарчі" машини. Йдеться про транспорт, власники якого або залишили домівку через "визволителів", або були репресовані цими "визволителями,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що такі машини окупанти вилучають на штрафмайданчик й потім вивозять до рф, пошуками власників ніхто не займається, адже у рф не існує інституту "приватної власності". 

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, росіяни на тимчасово окупованих територіях створили базу даних, яка відстежує понад 100 000 "нелояльних" українських мешканців. В майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах.

В окупованому Мелітополі українським дітям проводять лекції "російської ідентичності" - Центр спротиву30.12.23, 13:51 • 44883 перегляди

Ольга Розгон

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