Окупанти на ТОТ закликають мешканців повідомляти про покинуті автомобілі, які вони потім переганяють до рф - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна влада на ТОТ України закликає місцевих жителів повідомляти про незатребувані автомобілі, які потім вивозять до росії.
Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених регіонів України продовжують здійснювати мародерську політику, закликаючи мешканців повідомляти про покинуті машини, які вони потім переганяють до росії. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.
Так, наразі поліцаї ТОТ півдня закликали місцевих мешканців повідомляти про "безгосподарчі" машини. Йдеться про транспорт, власники якого або залишили домівку через "визволителів", або були репресовані цими "визволителями,
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Зазначається, що такі машини окупанти вилучають на штрафмайданчик й потім вивозять до рф, пошуками власників ніхто не займається, адже у рф не існує інституту "приватної власності".
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Як раніше писав УНН, росіяни на тимчасово окупованих територіях створили базу даних, яка відстежує понад 100 000 "нелояльних" українських мешканців. В майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах.
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