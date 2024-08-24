Окупанти атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольський район артилерією та дронами. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, амбулаторію, газогін та ЛЕП, виникли пожежі, але обійшлося без жертв.
російські війська сьогодні, 24 серпня, атакували артилерією та дронами Нікопольський район Дніпропетровської області. Обійшлось без жертв. Однак виникли пожежі. Пошкоджені приватні будинки, приватне підприємство, амбулаторія, газогін і лінія електропередач. Про повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки і господарська споруда. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, амбулаторія. Також пошкоджень зазнали вантажівка, газогін і лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, додав Лисак.
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