российские войска сегодня, 24 августа, атаковали артиллерией и дронами Никопольский район Днепропетровской области. Обошлось без жертв. Однако возникли пожары. Повреждены частные дома, частное предприятие, амбулатория, газопровод и линия электропередач. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В течение дня враг атаковал Никопольщину артиллерией и БпЛА. Бил по райцентру, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах. Люди целы - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены пятиэтажка, 4 частных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура, частное предприятие, амбулатория. Также повреждения получили грузовик, газопровод и линия электропередач. Произошло несколько пожаров, добавил Лысак.

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