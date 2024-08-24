Киев • УНН
Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и дронами. Повреждены жилые дома, предприятие, амбулатория, газопровод и ЛЭП, возникли пожары, но обошлось без жертв.
российские войска сегодня, 24 августа, атаковали артиллерией и дронами Никопольский район Днепропетровской области. Обошлось без жертв. Однако возникли пожары. Повреждены частные дома, частное предприятие, амбулатория, газопровод и линия электропередач. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В течение дня враг атаковал Никопольщину артиллерией и БпЛА. Бил по райцентру, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах. Люди целы
По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены пятиэтажка, 4 частных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы инфраструктура, частное предприятие, амбулатория. Также повреждения получили грузовик, газопровод и линия электропередач. Произошло несколько пожаров, добавил Лысак.
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